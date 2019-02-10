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У Мінветеранів досі працює одна людина

У Мінветеранів досі працює одна людина

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Міністерстві з питань ветеранів досі працює одна людина – міністр Ірина Фріз, решту працівників будуть набирати тільки після вступу на посаду держсекретаря. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Міністерства.

"У Міністерстві працює наразі тільки Ірина Фриз. Вона чекає затвердження штатного розкладу і можливість брати на роботу людей. Наразі це все регулюється бюрократично. Цього тижня завершився конкурс на посаду держсекретаря, міністерство чекає, коли нарешті дадуть цього держсекретаря", - зазначили в прес-службі відомства.

За даними прес-служби, тільки за тиждень переможець конкурсу буде затверджений на посаді держсекретаря Міністерства, і зможе, у свою чергу, затверджувати штатний розклад працівників Міністерства.

У той же час, як пояснили у Міністерстві, близько півтора десятка областей в Україні вже мають своїх представників у Раді ветеранів – їх затвердила міністр за поданням голови Ради ветеранів Володимира Лагоди.

Крім того, у прес-службі зазначили, що Міністерство розпочне повноцінну роботу після того, як буде заповнено щонайменше 30% штатних вакансій і буде затверджений його кошторис.

Усього передбачається затвердити до штату Міністерства 325 осіб, з них 200 до центрального апарату, а решта – до територіальних органів.

Нагадаємо, раніше міністр Ірина Фріз розповіла УНН, що Міністерство у справах ветеранів налічує два працівника з 325 необхідних, маючи на увазі себе і голову Ради ветеранів Володимира Лагоду, який, власне, представляє не Міністерство, а дорадчий орган при ньому.

28 листопада 2018 року Кабінет міністрів України сьогодні на своєму засіданні ухвалив рішення про створення Міністерства у справах ветеранів.

Як повідомляв УНН, до 28 січня тривав прийом заявок на участь в установчих зборах Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України.

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