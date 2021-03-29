В Минцифры анонсировали новую функцию в приложении "Дія"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новом функционале приложения “Дія”, благодаря которому будет упрощено взаимодействие между клиентами и поставщиками услуг. Об этом Федоров рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.
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“На выходных заселялись в отель. Конечно же, на вопрос предоставить документы показал Дию.
В очередной раз менеджер сфотографировал экран телефона. Наверняка потом он распечатал фото и приложил к чеку. Ранее я своими глазами видел именно такое продолжение.
Конечно, это непрактично, неорганично и неэстетично.
На Diia Summit скоро мы презентуем услугу “Статичный QR”, — рассказал Федоров.
По его словам, любой предприниматель сможет создать QR и разместить его на удобном месте.
Детали
“Клиент, наведя на него, получит уведомление с просьбой подтвердить передачу цифровой копии документа. Подтвердив политику конфиденциальности в один клик, на почту администратора придёт цифровая копия документа. Не нужно ничего ксерокопировать, фотографировать, переписывать (и такое я видел)”, — пояснил министр.
По его мнению, это будет новый этап развития цифровых документов в стране.
Напомним
Ранее вицепремьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров получил свою первую ID-карту и сразу же протестировал новую услугу в “Дія” .
Украинцы могут записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через приложение “Дія”.
Кроме того, растаможка автомобилей станет возможной через “Дія”.