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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46694 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65081 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Минцифры анонсировали новую функцию в приложении "Дія"

В Минцифры анонсировали новую функцию в приложении "Дія"

Киев  •  УНН

 • 24760 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новом функционале приложения “Дія”, благодаря которому будет упрощено взаимодействие между клиентами и поставщиками услуг. Об этом Федоров рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“На выходных заселялись в отель. Конечно же, на вопрос предоставить документы показал Дию.

В очередной раз менеджер сфотографировал экран телефона. Наверняка потом он распечатал фото и приложил к чеку. Ранее я своими глазами видел именно такое продолжение.

Конечно, это непрактично, неорганично и неэстетично.

На Diia Summit скоро мы презентуем услугу “Статичный QR”, — рассказал Федоров.

По его словам, любой предприниматель сможет создать QR и разместить его на удобном месте.

Детали

“Клиент, наведя на него, получит уведомление с просьбой подтвердить передачу цифровой копии документа. Подтвердив политику конфиденциальности в один клик, на почту администратора придёт цифровая копия документа. Не нужно ничего ксерокопировать, фотографировать, переписывать (и такое я видел)”, — пояснил министр.

По его мнению, это будет новый этап развития цифровых документов в стране.

Напомним

Ранее вицепремьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров получил свою первую ID-карту и сразу же протестировал новую услугу в “Дія” .

Украинцы могут записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через приложение “Дія”.

Кроме того, растаможка автомобилей станет возможной через “Дія”.

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