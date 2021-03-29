У Мінцифри анонсували нову функцію у додатку "Дія"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про новий функціонал додатку “Дія”, завдяки якому буде спрощена взаємодія між клієнтами та надавачами послуг. Про це Федоров розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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“На вихідних заселялися в готель. Звичайно ж, на питання надати документи показав Дію.
Вчергове менеджер сфотографував екран телефону. Напевно потім він роздрукував фото і доклав до чеку. Раніше я на власні очі бачив саме таке продовження.
Звичайно, це непрактично, неорганічно і неестетично. На Diia Summit скоро ми презентуємо послугу “Статичний QR”, — розповів Федоров.
За його словами, будь-який підприємець зможе створити QR, розмістити його на зручному місці.
Деталі
“Клієнт, наводячи на нього, отримає повідомлення з проханням підтвердити передачу цифрової копії документа. Підтвердивши політику конфіденційності в один клік, на пошту адміністратора прийде цифрова копія документа. Не потрібно нічого ксерокопіювати, фотографувати, переписувати (і таке я бачив)”, — пояснив міністр.
На його думку, це буде новий етап розвитку цифрових документів в країні.
Нагадаємо
Раніше віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров отримав свою першу ID-картку й одразу ж протестував нову послугу в “Дії”.
Українці можуть записатися в лист очікування на вакцинацію від COVID-19 через додаток “Дія”.
Окрім того, розмитнення автомобілів стане можливим через “Дія”.