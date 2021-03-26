Новації в "Дії": Федоров протестував нову послугу

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"Це фантастична і революційна послуга і я на 100% впевнений, що такої можливості ще немає жодна країна в світі. Серед основних переваг цієї технології — ті, у кого вже є ID-картка, але немає 18 років, або їхній банк не підключений до системи Bank ID НБУ, отримають документи та послуги в "Дії". Крім того, за допомогою технології PhotoID можна буде пройти переавторизацію, яку вимагає Дія час від часу. Ця технологія також буде працювати для електронного підпису", - розповів він.

Деталі

Функція буде доступна для всіх уже цієї весни після Diia Summit.

Сьогодні українці можуть отримати ID-картку незалежно від місця реєстрації. Ця можливість з’явилася в умовах карантину, однак після його завершнення і надалі працюватиме.

Додамо

Українці зможуть записатися в лист очікування на вакцинацію від COVID-19 через додаток "Дія".

Окрім того, розмитнення автомобілів стане можливим через “Дія”.