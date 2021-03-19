Розмитнення автомобілів стане можливим через “Дія”

Повідомляється, що Національна рада реформ також розглянула питання впровадження нової моделі розмитнення автомобілів. Було зазначено, що через українську митницю щороку проходить близько 500 тис. автомобілів. Унаслідок маніпулювання з вартістю транспортних засобів у кишенях хабарників осідає приблизно 150 млн дол., а втрати бюджету сягають 300-400 млн дол.

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“Тому пропонується передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями. Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг „Дія“. Прогнозується, що протягом наступних п’яти років після запровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшено на 30%”, — йдеться в повідомлення.

Доповнення

В Україні запустили онлайн-калькулятор розмитнення “євроблях”.