Жителям оккупированных территорий объяснили, как зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО

Так, подать регистрационные документы для участия в дополнительной сессии ВНО могут лица, которые:



принимали участие в антитеррористической операции и не зарегистрировались для участия во внешнем независимом оценивании в основной период регистрации;



проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации.



В Министерстве отметили, что для участия во ВНО, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и направить его в региональный центр.

Также в комплект документов необходимо приложить заявление (в произвольной форме), подтверждающее право лица для регистрации на ВНО в дополнительный период.

Гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и не имеют возможности отправить документы для регистрации по почте, необходимо в установленный срок направить скан-копии фотографии и других необходимых документов на электронный адрес соответствующего регионального центра.

"Если лицо не может указать адрес в Украине для получения почтового сообщения, информация о результатах регистрации направляется на ее электронный адрес. В таком случае сертификаты внешнего независимого оценивания хранятся в региональном центре. Их можно забрать в любое удобное время или получить непосредственно в пункте проведения внешнего оценивания во время прохождения первого тестирования", - отметили в МинВОТ.

Сама дополнительная сессия продлится с 26 июня по 12 июля. Объявить результаты дополнительной сессии должны до 18 июля.

Как сообщал УНН, 3 мая в Украине началась регистрация на дополнительную сессию ВНО-2019. Регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО продлится до 20 мая.

Также напомним, что на ВНО в этом году зарегистрировались 1169 абитуриентов с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.