Жителям оккупированных территорий объяснили, как зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Жители временно оккупированной территории Украины, которые не успели зарегистрироваться на внешнее независимое оценивание в основной период регистрации, имеют возможность зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО с 3 по 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины, передает УНН.
Так, подать регистрационные документы для участия в дополнительной сессии ВНО могут лица, которые:
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- принимали участие в антитеррористической операции и не зарегистрировались для участия во внешнем независимом оценивании в основной период регистрации;
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- проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации.
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В Министерстве отметили, что для участия во ВНО, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и направить его в региональный центр.
Также в комплект документов необходимо приложить заявление (в произвольной форме), подтверждающее право лица для регистрации на ВНО в дополнительный период.
Гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины и не имеют возможности отправить документы для регистрации по почте, необходимо в установленный срок направить скан-копии фотографии и других необходимых документов на электронный адрес соответствующего регионального центра.
"Если лицо не может указать адрес в Украине для получения почтового сообщения, информация о результатах регистрации направляется на ее электронный адрес. В таком случае сертификаты внешнего независимого оценивания хранятся в региональном центре. Их можно забрать в любое удобное время или получить непосредственно в пункте проведения внешнего оценивания во время прохождения первого тестирования", - отметили в МинВОТ.
Сама дополнительная сессия продлится с 26 июня по 12 июля. Объявить результаты дополнительной сессии должны до 18 июля.
Как сообщал УНН, 3 мая в Украине началась регистрация на дополнительную сессию ВНО-2019. Регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО продлится до 20 мая.
Также напомним, что на ВНО в этом году зарегистрировались 1169 абитуриентов с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.