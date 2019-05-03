Жителям окупованих територій пояснили, як зареєструватися на додаткову сесію ЗНО

КИЇВ. 3 травня. УНН. Жителі тимчасово окупованої території України, які не встигли зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання в основний період реєстрації, мають можливість зареєструватися на додаткову сесію ЗНО з 3 по 25 травня. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України, передає УНН.