Жителям окупованих територій пояснили, як зареєструватися на додаткову сесію ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Жителі тимчасово окупованої території України, які не встигли зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання в основний період реєстрації, мають можливість зареєструватися на додаткову сесію ЗНО з 3 по 25 травня. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України, передає УНН.
Так, подати реєстраційні документи для участі в додатковій сесії ЗНО можуть особи, які:
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- брали участь в антитерористичній операції та не зареєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні в основний період реєстрації;
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- проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації.
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У Міністерстві зазначили, що для участі у ЗНО, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і надіслати його до регіонального центру.
Також до комплекту документів необхідно додати заяву (у довільній формі), що підтверджує право особи для реєстрації на ЗНО у додатковий період.
Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і не мають можливості відправити документи для реєстрації поштою, необхідно в установлений строк надіслати скан-копії фотокартки та інших необхідних документів на електронну адресу відповідного регіонального центру.
"Якщо особа не може вказати адресу в Україні для отримання поштового повідомлення, інформація про результати реєстрації надсилається на її електронну адресу. У такому випадку сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються в регіональному центрі. Їх можна забрати в будь-який зручний час або отримати безпосередньо в пункті проведення зовнішнього оцінювання під час проходження першого тестування", - зазначили у МінТОТ.
Сама додаткова сесія триватиме з 26 червня до 12 липня. Оголосити результати додаткової сесії мають до 18 липня.
Як повідомляв УНН, 3 травня в Україні розпочалася реєстрація на додаткову сесію ЗНО-2019. Реєстрація для участі у додатковій сесії ЗНО триватиме до 20-го травня.
Також нагадаємо, що на ЗНО цього року зареєструвалися 1169 абітурієнтів з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей.