В Минсоцполитики разъяснили, когда пенсионеры получат надбавку

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Правительство приняло постановление о повышении пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году. Соответствующие средства могут выплатить уже через две недели. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время заседания правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.