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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85275 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100360 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102531 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101787 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109844 просмотра

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5 марта, 13:05 • 98698 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Минсоцполитики разъяснили, когда пенсионеры получат надбавку

В Минсоцполитики разъяснили, когда пенсионеры получат надбавку

Киев  •  УНН

 • 33662 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Правительство приняло постановление о повышении пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году. Соответствующие средства могут выплатить уже через две недели. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время заседания правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Так, решением правительства предусмотрена выплата единовременной денежной помощи в сумме 1000 гривен, которую получат более 10,6 млн человек.

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В частности, это касается пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых меньше 5000 гривен, и граждан, получающих государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

"Мы это можем сделать сразу, когда будут внесены изменения в Государственный бюджет на 2020 год и утверждены необходимые финансовые документы. Если это все произойдет, то уже с 14 апреля 2020 года люди получат по 1000 гривен", - подчеркнула Лазебная.

Напомним, что сегодня, 1 апреля, правительство поддержало надбавки пенсионерам в связи с COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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