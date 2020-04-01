В Минсоцполитики разъяснили, когда пенсионеры получат надбавку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Правительство приняло постановление о повышении пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году. Соответствующие средства могут выплатить уже через две недели. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время заседания правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Так, решением правительства предусмотрена выплата единовременной денежной помощи в сумме 1000 гривен, которую получат более 10,6 млн человек.
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В частности, это касается пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых меньше 5000 гривен, и граждан, получающих государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.
"Мы это можем сделать сразу, когда будут внесены изменения в Государственный бюджет на 2020 год и утверждены необходимые финансовые документы. Если это все произойдет, то уже с 14 апреля 2020 года люди получат по 1000 гривен", - подчеркнула Лазебная.
Напомним, что сегодня, 1 апреля, правительство поддержало надбавки пенсионерам в связи с COVID-19.