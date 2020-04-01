У Мінсоцполітики роз’яснили, коли пенсіонери отримають надбавку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Уряд прийняв постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році. Відповідні кошти можуть виплатити вже за два тижні. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час засідання Уряду, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
Так, рішенням уряду передбачено виплату одноразової грошової допомоги у сумі 1 тисяча гривень, яку отримають понад 10,6 мільйонів осіб.
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Зокрема, це стосується пенсіонерів, розмір пенсійної виплати яких менше 5 тисяч гривень, та громадян, які одержують державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.
"Ми це можемо зробити відразу, коли будуть внесені зміни до Державного бюджету на 2020 рік та затверджені необхідні фінансові документи. Якщо це все відбудеться, то вже з 14 квітня 2020 року люди отримають по 1 тисячі гривень", - підкреслила Лазебна.
Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уряд підтримав надбавки пенсіонерам у зв'язку з COVID-19.