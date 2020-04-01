У Мінсоцполітики роз’яснили, коли пенсіонери отримають надбавку

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Уряд прийняв постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році. Відповідні кошти можуть виплатити вже за два тижні. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час засідання Уряду, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.