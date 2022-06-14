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19:03 • 14612 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 65274 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 100481 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 79099 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 56278 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 74921 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минске задержан фотограф Евгений Ерчак, который освещал протесты в Беларуси

В Минске задержан фотограф Евгений Ерчак, который освещал протесты в Беларуси

Киев • УНН

 • 235210 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. На днях задержан белорусский фотограф Евгений Ерчак, который делал одни из самых сильных фото 2020 года, которые облетели весь мир. Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива", передает УНН.

Подробности

Мужчине 36 лет. Он работал внештатным фотографом Tut.by. А одно из его фото вошло в список лучших по версии NY Times за 2020 год. Также мужчина делал снимки для других медиа.

В частности, фотограф освещал протесты и репрессии в Беларуси.

Напомним

Акции протеста в Беларуси 2020—2021 — это волна демонстраций против режима Лукашенко. Протесты обострились после президентских выборов 9 августа 2020 года. Основными целями является отставка и проведение повторных, честных выборов президента страны. Однако самопровозглашенный президент Лукашенко и дальше стоит во главе Беларуси.

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