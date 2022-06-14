В Минске задержан фотограф Евгений Ерчак, который освещал протесты в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. На днях задержан белорусский фотограф Евгений Ерчак, который делал одни из самых сильных фото 2020 года, которые облетели весь мир. Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива", передает УНН.
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Мужчине 36 лет. Он работал внештатным фотографом Tut.by. А одно из его фото вошло в список лучших по версии NY Times за 2020 год. Также мужчина делал снимки для других медиа.
В частности, фотограф освещал протесты и репрессии в Беларуси.
Напомним
Акции протеста в Беларуси 2020—2021 — это волна демонстраций против режима Лукашенко. Протесты обострились после президентских выборов 9 августа 2020 года. Основными целями является отставка и проведение повторных, честных выборов президента страны. Однако самопровозглашенный президент Лукашенко и дальше стоит во главе Беларуси.