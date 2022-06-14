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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 30311 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Мінську затримали фотографа Євгена Єрчака, який висвітлював протести в Білорусі

У Мінську затримали фотографа Євгена Єрчака, який висвітлював протести в Білорусі

Київ • УНН

 • 235214 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Днями затримано білоруського фотографа Євгена Єрчака, який робив одні з найсильніших фото 2020 року, що облетіли весь світ. Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва", передає УНН.

Деталі

Чоловікові 36 років він працював позаштатним фотографом Tut.by. А одне з його фото увійшло до списку найкращих за версією NY Times за 2020 рік. Також чоловік робив знімки для інших медіа.

Зокрема, фотограф висвітлював протести та репресії у білорусі.

Нагадаємо

Акції протесту в Білорусі 2020—2021 року — це хвиля демонстрацій проти режиму Лукашенка. Протести загострилися після президентських виборів 9 серпня 2020 року. Основними цілями є відставка Лукашенка та проведення повторних, чесних виборів президента країни. Проте самопроголошений президент Лукашенко й надалі стоїть на чолі Білорусі.

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