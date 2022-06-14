У Мінську затримали фотографа Євгена Єрчака, який висвітлював протести в Білорусі

Деталі

Чоловікові 36 років він працював позаштатним фотографом Tut.by. А одне з його фото увійшло до списку найкращих за версією NY Times за 2020 рік. Також чоловік робив знімки для інших медіа.

Зокрема, фотограф висвітлював протести та репресії у білорусі.

Нагадаємо

Акції протесту в Білорусі 2020—2021 року — це хвиля демонстрацій проти режиму Лукашенка. Протести загострилися після президентських виборів 9 серпня 2020 року. Основними цілями є відставка Лукашенка та проведення повторних, чесних виборів президента країни. Проте самопроголошений президент Лукашенко й надалі стоїть на чолі Білорусі.