У Мінську затримали фотографа Євгена Єрчака, який висвітлював протести в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Днями затримано білоруського фотографа Євгена Єрчака, який робив одні з найсильніших фото 2020 року, що облетіли весь світ. Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва", передає УНН.
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Чоловікові 36 років він працював позаштатним фотографом Tut.by. А одне з його фото увійшло до списку найкращих за версією NY Times за 2020 рік. Також чоловік робив знімки для інших медіа.
Зокрема, фотограф висвітлював протести та репресії у білорусі.
Нагадаємо
Акції протесту в Білорусі 2020—2021 року — це хвиля демонстрацій проти режиму Лукашенка. Протести загострилися після президентських виборів 9 серпня 2020 року. Основними цілями є відставка Лукашенка та проведення повторних, чесних виборів президента країни. Проте самопроголошений президент Лукашенко й надалі стоїть на чолі Білорусі.