В Минске посадили шестерых украинцев - консул
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украинский консул в белорусском Минске Александр Новоселов заявляет, что шестерых граждан Украины посадили в столице Беларуси после задержания в марте, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Нам известно о шести украинских гражданах, которые находятся в изоляторе временного содержания. Идет работа по обеспечению их прав, я постоянно в контакте с адвокатами трех задержанных на День свободы. Один отбывает 15 суток ареста, лица двух других граждан устанавливаются, так как у них не было при себе документов. Как только их лица будут установлены, они будут депортированы на родину", - сказал О.Новоселов.
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Консул добавил, что "плохо, что граждан задерживают и нам их приходится защищать, но такие условия страны пребывания. Задержанных 22 марта троих граждан Украины я сам завтра посещу в изоляторе. Наша обязанность - следить за соблюдением их прав и способствовать скорейшему выезду на родину после отбытия наказания".
Напомним, 25 марта представители правоохранительных органов препятствовали сбору участников "Марша рассерженных белорусов", который оппозиция намеревалась провести в центре Минска в связи с празднованием Дня свободы.
По данным общественной организации "Центр гражданских свобод", только в Минске 25 марта в субботу были задержаны около 1 тыс. человек.