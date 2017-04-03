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У Мінську ув’язнили шістьох українців – консул

У Мінську ув’язнили шістьох українців – консул

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Український консул у білоруському Мінську Олександр Новосьолов заявляє, що шістьох громадян України ув’язнили в столиці Білорусі після затримання в березні, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

“Нам відомо про шістьох українських громадян, які перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Йде робота із забезпечення їхніх прав, я постійно в контакті з адвокатами трьох затриманих на День волі. Один відбуває 15 діб арешту, особи двох інших громадян встановлюються, так як у них не було при собі документів. Як тільки їх особи будуть встановлені, вони будуть депортовані на батьківщину”, — сказав О.Новосьолов.

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Консул додав, що “погано, що громадян затримують і нам їх доводиться захищати, але такі умови країни перебування. Затриманих 22 березня трьох громадян України я сам завтра відвідаю в ізоляторі. Наш обов’язок — стежити за дотриманням їх прав і сприяти якнайшвидшому виїзду на батьківщину після відбуття покарання”.

Нагадаємо, 25 березня представники правоохоронних органів перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів”, який опозиція мала намір провести в центрі Мінська у зв’язку зі святкуванням Дня волі.

За даними громадської організації "Центр громадянських свобод", лише в Мінську 25 березня у суботу було затримано близько 1000 осіб.

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