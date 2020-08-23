В Минске продолжаются протесты, десятки тысяч людей собрались у стелы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Участники акции протеста в Минске после митинга на площади Независимости переместились в музейно-парковый комплекс "Победа", где установлена стела "Минск - город-герой", передает УНН со ссылкой на TUT.BY.
"По словам нашего корреспондента, сейчас люди стоят на склонах возле гостиницы "Планета" и на проспекте Победителей, на сторону стелы переходить не пытаются. Стелла окружена несколькими рядами силовиков, иногда они группами перемещаются внутри окруженного периметра. Из громкоговорителей раздаются просьбы разойтись, люди реагируют на это криками "Фу!", - пишет портал.
Отметим, ранее Telegram-канал "Мая краіна Беларусь" сообщал, что на митинге на площади Независимости собралось около 200 тысяч человек.
Как сообщал УНН, в Беларуси в воскресенье, 23 августа, проходит "Марш новой Беларуси". Акции против результатов президентских выборов и жестокости милиции запланированы в Минске и других городах республики.
Ранее УНН сообщал, что на площади Независимости в Минске собралось более 100 тысяч человек.