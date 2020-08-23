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У Мінську тривають протести, десятки тисяч людей зібралися біля стели

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Учасники акції протесту в Мінську після мітингу на площі Незалежності перемістилися до музейно-паркового комплексу "Перемога", де встановлена ​​стела "Мінськ - місто-герой", передає УНН з посиланням на TUT.BY.

У Мінську тривають протести, десятки тисяч людей зібралися біля стели

"За словами нашого кореспондента, зараз люди стоять на схилах біля готелю "Планета" і на проспекті Переможців, на сторону стели переходити не намагаються. Стела оточена декількома рядами силовиків, іноді вони групами переміщаються всередині оточеного периметра. З гучномовців лунають прохання розійтися, люди реагують на це криками "Фу!", - пише портал.

Відзначимо, раніше Telegram-канал "Мая краіна Беларусь" повідомляв, що на мітингу на площу Незалежності зібралося близько 200 тисяч людей.

Як повідомляв УНН, в Білорусі в неділю, 23 серпня, проходить "Марш нової Білорусі". Акції проти результатів президентських виборів і жорстокості міліції заплановані в Мінську та інших містах республіки.

Раніше УНН повідомляв, що на майдані Незалежності в Мінську зібралося понад 100 тисяч людей.

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