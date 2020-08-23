На площади Независимости в Минске на митинг собралось более 100 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. На площади Независимости в Минске собрались десятки тысяч протестующих, люди скандируют "Жыве Беларусь", несут цветы и флаги, передает УНН со ссылкой на TUT.BY.
"Минск. На площади Независимости и прилегающих улицах собралось уже более 100 тысяч человек", - сообщает портал.
Кроме того, как передает российское информагентство ТАСС, люди продолжают подходить к площади многочисленными колоннами. Протестующие постепенно заполняют часть площади у Дома правительства.
Отмечается, что в районе митинга наблюдаются проблемы с интернетом.
В районе акции на площади Независимости по-прежнему стоят несколько автозаков, в переулках видно внутренние войска, но патрули немногочисленные. Митингу не препятствуют, хотя в мегафон продолжают звучать призывы разойтись.
Как сообщал УНН, в Беларуси в воскресенье, 23 августа, проходит "Марш новой Беларуси". Акции против результатов президентских выборов и жестокости милиции запланированы в Минске и других городах республики.