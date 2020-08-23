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На площі Незалежності в Мінську на мітинг зібралося понад 100 тис. осіб

Київ • УНН

 • 30639 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. На площі Незалежності в Мінську зібралися десятки тисяч протестувальників, люди скандують "Жыве Беларусь", несуть квіти і прапори, передає УНН з посиланням на TUT.BY.

На площі Незалежності в Мінську на мітинг зібралося понад 100 тис. осіб

"Мінськ. На площі Незалежності і прилеглих вулицях зібралося вже понад 100 тисяч осіб", - повідомляє портал.

Крім того, як передає російське інформагентство ТАСС, люди продовжують підходити до площі численними колонами. Учасники протесту поступово заповнюють частину площі біля Будинку уряду.

Відзначається, що в районі мітингу спостерігаються проблеми з інтернетом.

В районі акції на площі Незалежності як і раніше стоять кілька автозаків, в провулках видно внутрішні війська, але патрулі нечисленні. Мітингу не перешкоджають, хоча в мегафон продовжують звучати заклики розійтися.

Як повідомляв УНН, в Білорусі в неділю, 23 серпня, проходить "Марш нової Білорусі". Акції проти результатів президентських виборів і жорстокості міліції заплановані в Мінську та інших містах республіки.

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