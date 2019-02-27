В Минске началась встреча подгрупп ТКГ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В столице Беларуси Минске в среду началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter, передает УНН.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Украина в ТКГ вновь требовала освободить военнопленных моряков.
Украинская сторона в ходе заседания ТКГ в Минске обратилась с инициативой передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на трех граждан Украины, которые четыре года удерживают в Донецке.
Ранее сообщалось, что Украина предложила в конце января-начале февраля передать России 25 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на политзаключенных Кремля, а также провести освобождение 19 украинцев с ОРДЛО в обмен на около 70 осужденных боевиков.