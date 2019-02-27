У Мінську розпочалася зустріч підгруп ТКГ

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з урегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Україна у ТКГ знов вимагала звільнити військовополонених моряків.



Українська сторона у під час засідання ТКГ у Мінську звернулася з ініціативою передати трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, в обмін на трьох громадян України, яких чотири роки утримують у Донецьку.



Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала наприкінці січня-на початку лютого передати Росії 25 громадян РФ, що перебувають в українських тюрмах, в обмін на політв'язнів Кремля, а також провести звільнення 19 українців з ОРДЛО в обмін на близько 70 засуджених бойовиків.