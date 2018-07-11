В Минске началась встреча рабочих подгрупп по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает на своей странице в Twitter Министерство иностранных дел Беларуси, передает УНН.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении белорусского МИД.
Напомним, последнее заседание подгрупп в Минске проходило 27 июня. На нем стороны ТКГ договорились о перемирии в Донбассе с 1 июля.
Как сообщал УНН, на прошлой встрече украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске заявила, что готова к широкому компромиссу для освобождения украинских заложников.