У Мінську почалась зустріч робочих підгруп щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Мінську почалась зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє на своїй сторінці у Twitter Міністерство Закордонних Справ Білорусі, передає УНН.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході Україні", - йдеться в повідомленні білоруського МЗС.
Нагадаємо, останнє засідання підгруп у Мінську проходило 27 червня. На ньому сторони ТКГ домовились про перемир'я на Донбасі з 1 липня.
Як повідомляв УНН, на минулій зустрічі українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську заявила, що готова до широкого компромісу для звільнення українських заручників.