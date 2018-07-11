У Мінську почалась зустріч робочих підгруп щодо Донбасу

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході Україні", - йдеться в повідомленні білоруського МЗС.



Нагадаємо, останнє засідання підгруп у Мінську проходило 27 червня. На ньому сторони ТКГ домовились про перемир'я на Донбасі з 1 липня.



Як повідомляв УНН, на минулій зустрічі українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську заявила, що готова до широкого компромісу для звільнення українських заручників.



