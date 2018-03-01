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В Минске подняли вопрос возврата "отжатого" в гражданских имущества боевиками из ОРДЛО

В Минске подняли вопрос возврата "отжатого" в гражданских имущества боевиками из ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 9515 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Украинские представители на заседании гуманитарной группы в Минске подняли вопрос о возвращении украденного или "отжатого" боевиками имущества заложников, которых освободили в декабре, и отметили вопиющие нарушения прав людей в ОРДЛО. Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает УНН.

По словам Геращенко, в среду в Минске состоялось заседание гуманитарной группы.

"С важного: украинские представители в группе подняли (по просьбе уволенных в декабре заложников - гражданских, чье имущество осталось на оккупированных территориях, или было украдено, "отжатые" авто, компьютеры, другое) возврат имущества владельцам, и обратили внимание представителей ОБСЕ на это фактическое ограбление украинцев", - рассказала она.

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Кроме того, на заседании подняли вопрос о вопиющем нарушении прав людей и незаконного задержания "по надуманным поводам за проукраинскую позицию пожилых людей, пенсионеров, которых хватают и бросают за решетку".

В качестве примера привели историю 73-летней женщины, которую за проукраинскую позицию посадили в тюрьму в оккупированном Луганске.

"Самое страшное, что оккупированные территории и тюрьмы там остаются закрытыми для международных гуманитарных миссий, это зоны террора и издевательств, пыток. И туда не пускают, чтобы скрыть следы своих преступлений. Должны использовать все международные площадки, чтобы кричать об этом", - добавил Геращенко.

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