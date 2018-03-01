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У Мінську підняли питання повернення "віджатого" у цивільних майна бойовиками з ОРДЛО

У Мінську підняли питання повернення "віджатого" у цивільних майна бойовиками з ОРДЛО

Київ • УНН

 • 9517 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Українські представники на засіданні гуманітарної групи у Мінську підняли питання про повернення вкраденого або "віджатого" бойовиками майна заручників, яких звільнили у грудні, та наголосили на кричущому порушенні прав людей в ОРДЛО. Про це у Facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, передає УНН.

За словами Геращенко, у середу в Мінську відбулося засідання гуманітарної групи.

“З важливого: українські представники в групі підняли ( на прохання звільнених у грудні заручників — цивільних, чиє майно залишилося на окупованих територіях , або було вкрадене, "віджаті" авто, комп‘ютери, інше) повернення майна власникам, і звернули увагу представників ОБСЄ на це фактичне пограбування українців”, — розповіла вона.

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Крім того, на засіданні підняли питання щодо кричущого порушення прав людей і незаконного затримання “за надуманими приводами за проукраїнську позицію літніх людей, пенсіонерів, яких хапають й кидають за грати”.

Як приклад навели історю 73- річноі жінки , яку за проукраїнську позицію посадили в тюрму в окупованому Луганську.

“Найстрашніше, що окуповані території і тюрми там залишаються закритими для міжнародних гуманітарних місій, це зони терору і знущань, катувань і тортур. Й туди не пускають, аби приховати сліди своїх злочинів. Маємо використати всі міжнародні майданчики, аби кричати про це”, — додава Геращенко.

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