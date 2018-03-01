У Мінську підняли питання повернення "віджатого" у цивільних майна бойовиками з ОРДЛО

КИЇВ. 1 березня. УНН. Українські представники на засіданні гуманітарної групи у Мінську підняли питання про повернення вкраденого або "віджатого" бойовиками майна заручників, яких звільнили у грудні, та наголосили на кричущому порушенні прав людей в ОРДЛО. Про це у Facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, передає УНН.