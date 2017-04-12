В Минске обсудили привлечение МККК к передаче посылок к ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во время заседания контактной группы в Минске обсудили вопросы привлечения представителей Международного комитета Красного Креста к передаче посылок в тюрьмы на оккупированных территориях ОРДЛО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Также есть осторожный оптимизм в вопросе допуска МККК в тюрьмы на оккупированных территориях, сегодня подробно говорили о привлечении МККК к передаче посылок от родных, и надеюсь, что достигнуто согласие. Украина открыта. Ожидаем, что и другие допустят в свои тюрьмы МККК", - сообщила И.Геращенко.
Также во время заседания, по словам И.Геращенко, говорили о необходимости привлечения МККК в идентификации погибших.
Как сообщал УНН, сегодня впервые семьи получат письма от пленников с Макеевского колонии.