В Минске обсудили привлечение МККК к передаче посылок к ОРДЛО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 80907 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112012 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170365 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125344 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122269 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115457 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106288 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107390 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103838 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минске обсудили привлечение МККК к передаче посылок к ОРДЛО

В Минске обсудили привлечение МККК к передаче посылок к ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 8434 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во время заседания контактной группы в Минске обсудили вопросы привлечения представителей Международного комитета Красного Креста к передаче посылок в тюрьмы на оккупированных территориях ОРДЛО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

"Также есть осторожный оптимизм в вопросе допуска МККК в тюрьмы на оккупированных территориях, сегодня подробно говорили о привлечении МККК к передаче посылок от родных, и надеюсь, что достигнуто согласие. Украина открыта. Ожидаем, что и другие допустят в свои тюрьмы МККК", - сообщила И.Геращенко.

Также во время заседания, по словам И.Геращенко, говорили о необходимости привлечения МККК в идентификации погибших.

Как сообщал УНН, сегодня впервые семьи получат письма от пленников с Макеевского колонии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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