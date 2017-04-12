У Мінську обговорили залучення МКЧХ до передачі посилок до ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Під час засідання контактної групи у Мінську обговорили питання залучення представників Міжнародного комітета Червоного Хреста до передачі посилок до тюрем на окупованих територіях ОРДЛО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“Також маємо обережний оптимізм в питанні допуску МКЧХ до тюрем на окупованих територіях, сьогодні детально говорили про залучення МКЧХ до передачі посилок від рідних, і сподіваюся, що досягнуто згоду. Україна відкрита. Чекаємо, що і інші допустять в свої тюрми МКЧХ”, — повідомила І.Геращенко.
Також під час засідання, зі слів І.Геращенко, говорили про необхідність залучення МКЧХ до ідентифікації загиблих.
Як повідомляв УНН, сьогодні вперше родини отримають листи від бранців із Макіївської колонії.