В Минрегионе выступают за появление энергетического омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Вопрос введения в Украине энергетического омбудсмена является очень важным. Об этом во время презентации результатов внедрения реформы энергоэффективности сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития Геннадий Зубко, передает УНН.
"Важно введение энергетического омбудсмена, потому что это вопрос защиты потребителей. Благодаря этому будут решаться вопросы юридического направления. Энергетический омбудсмен - это очень важная вещь, особенно при определении того, кто конкретно должен защищать потребителя", - сказал Зубко.
Как сообщал УНН, ЕБРР планирует предоставить Украине 250 млн евро на развитие возобновляемой энергетики.