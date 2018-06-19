В Минрегионе выступают за появление энергетического омбудсмена

"Важно введение энергетического омбудсмена, потому что это вопрос защиты потребителей. Благодаря этому будут решаться вопросы юридического направления. Энергетический омбудсмен - это очень важная вещь, особенно при определении того, кто конкретно должен защищать потребителя", - сказал Зубко.

Как сообщал УНН, ЕБРР планирует предоставить Украине 250 млн евро на развитие возобновляемой энергетики.