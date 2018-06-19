У Мінрегіоні виступають за появу енергетичного омбудсмена

“Важливе запровадження енергетичного омбудсмена, тому що це питання захисту споживачів. Завдяки цьому вирішуватимуться питання юридичного напрямку. Енергетичний омбудсмен — це дуже важлива річ, особливо при визначенні того, хто конкретно повинен захищати споживача”, — сказав Зубко.

Як повідомляв УНН, ЄБРР планує надати Україні 250 млн євро на розвиток відновлюваної енергетики.