В Минприроды рассказали, как планируют решать проблему по утилизации масок и перчаток

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов считает, что должны быть рекомендации для населения, как правильно утилизировать "медицинские отходы". Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы давно прониклись этим вопросом и разработали постановление Кабинета министров о предотвращении распространения этих отходов: масок, перчаток", - сказал Абрамовский отвечая на вопрос, как министерство будет решать проблему утилизации "медицинских отходов".

Однако, по его словам, изучив международный опыт в министерстве пришли к выводу, что любые административно-регулятивные действия не дадут результат, которого они ожидают.

"Мы склоняемся к тому, что это должны быть рекомендации населению, как вести себя с медицинскими отходами, продуцируемыми в домохозяйствах. Их просто нужно условно сложить в пакет, крепко завязать и с обычными бытовыми отходами положить в баки-накопители", - рассказал Абрамовский.

Напомним, Кличко рассказал, как в Киеве утилизируют одноразовые маски, перчатки и "медицинские отходы".

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