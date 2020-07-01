У Мінприроди розповіли, як планують вирішувати проблему з утилізації масок та рукавичок

“Ми давно перейнялися цим питанням та розробили постанову Кабінету міністрів про запобігання поширення цих відходів: масок, рукавичок”, — сказав Абрамовський відповідаючи на питання, як міністерство вирішувати проблему утилізації “медичних відходів”.

Проте, за його словами, вивчивши міжнародний досвід в міністерстві прийшли до висновку, що будь-які адміністративно-регулятивні дії не дадуть результат на який вони очікують.

“Ми схиляємося до того, що це мають бути рекомендації населенню, як поводити себе з медичними відходами, які продукуються в домогосподарствах. Їх просто потрібно умовно скласти в пакет, міцно зав’язати та зі звичайними побутовими відходами покласти в баки-накопичувачі”, — розповів Абрамовський.

Нагадаємо, Кличко розповів, як у Києві утилізують одноразові маски, рукавички та “медичні відходи”.