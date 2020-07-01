У Мінприроди розповіли, як планують вирішувати проблему з утилізації масок та рукавичок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів вважає, що мають бути рекомендації для населення, як правильно утилізовувати “медичні відходи”. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Ми давно перейнялися цим питанням та розробили постанову Кабінету міністрів про запобігання поширення цих відходів: масок, рукавичок”, — сказав Абрамовський відповідаючи на питання, як міністерство вирішувати проблему утилізації “медичних відходів”.
Проте, за його словами, вивчивши міжнародний досвід в міністерстві прийшли до висновку, що будь-які адміністративно-регулятивні дії не дадуть результат на який вони очікують.
“Ми схиляємося до того, що це мають бути рекомендації населенню, як поводити себе з медичними відходами, які продукуються в домогосподарствах. Їх просто потрібно умовно скласти в пакет, міцно зав’язати та зі звичайними побутовими відходами покласти в баки-накопичувачі”, — розповів Абрамовський.
Нагадаємо, Кличко розповів, як у Києві утилізують одноразові маски, рукавички та “медичні відходи”.