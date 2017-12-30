В Минобороны уточнили, где погиб украинский военный в зоне АТО

"К сожалению, среди ВСУ есть потери. Один защитник погиб, еще двое получили ранения и боевые потери. В районе шахты Бутовка от смертельного огневого ранения погиб украинский военный, еще около Каменки и Катериновки двое военных получили ранения", - сообщил Д.Гуцуляк.

По словам Д.Гуцуляка, за прошедшие сутки боевики совершили шесть обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины. Из них три - на донецком направлении, три - на луганском.

Напомним, трех бойцов в критическом состоянии доставили в Днепр из зоны АТО.