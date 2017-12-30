У Міноборони уточнили, де загинув український військовий в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Український військовослужбовець загинув у результаті обстрілу шахти Бутівка, ще двоє були поранені біля Кам'янки та Катеринівки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"На жаль, серед ЗСУ є втрати. Один захисник загинув, ще двоє отримали поранення та бойові втрати. У районі шахти Бутівка від смертельного вогневого поранення загинув український військовий, ще біля Кам'янки та Катеринівки двоє військових отримали поранення", - повідомив Д.Буцуляк.
За словами Д.Буцуляка, протягом минулої доби бойовики здійснили шість обстрілів по позиціях Збройних сил України. З них три - на донецькому напрямку, три – на луганському.
Нагадаємо, трьох бійців у критичному стані доставили до Дніпра із зони АТО.