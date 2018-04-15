В Минобороны рассказали о состоянии трех раненых в зоне АТО военных

"На линии соприкосновения в течение минувших суток продолжалось нарушения врагом договоренности о прекращении огня... Всего зафиксировано 52 обстрела наших позиций. В результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих. Еще один военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения инженерных мероприятий. Все раненые были оперативно доставлены в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, еще двух защитников - средней тяжести", - сказал Праута.

Он отметил, что несмотря на активность бойовиков и с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, украинские подразделения 19 раз открывали огонь, используя запрещенное минскими соглашениями штатное пехотное вооружение.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки зоне АТО трое украинских военнослужащих получили ранения.