У Міноборони розповіли про стан трьох поранених у зоні АТО військових

“На лінії зіткнення впродовж минулої доби продовжувалося порушення ворогом домовленості про припинення вогню... Загалом зафіксовано 52 обстріли наших позицій. Унаслідок ворожих обстрілів отримали поранення двоє військовослужбовців. Ще один військовий отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої під час виконання інженерних заходів. Усіх поранених було оперативно доставлено до військових мобільних госпіталів. Стан здоров'я одного військовослужбовця важкий, ще двох захисників — середньої важкості”, — сказав Праута.

Він зазначив, що зважаючи на активність бойовиків та з метою збереження життя та здоров'я особового складу, українські підрозділи 19 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи незаборонене мінськими угодами штатне піхотне озброєння.

Як повідомляв УНН, за минулу добу зоні АТО троє українських військовослужбовців отримали поранення.