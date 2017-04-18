В Минобороны РФ показали "Арктический трилистник" в 3D

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35563 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100827 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153133 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115110 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115743 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112109 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103995 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106982 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103492 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152766 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Минобороны РФ показали "Арктический трилистник" в 3D

В Минобороны РФ показали "Арктический трилистник" в 3D

Киев  •  УНН

 • 26892 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. На официальном сайте Минобороны России разместили виртуальную 3D-экскурсию по военной базе Северного флота "Арктический трилистник", которая была возведена для военнослужащих на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, передает УНН.

Как указано на сайте Минобороны РФ "Арктический трилистник" - единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. База в форме трехлучевой звезды состоит из многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей, складов и автономного энергоблока. Она полностью автономна и обеспечивает комфортное проживание до 150 военнослужащих в течение полутора лет. Общая площадь комплекса - 14 000 квадратных метров.

Посетители сайта Минобороны РФ могут "прогуляться" по каждому из четырех этажей базы, ознакомиться с условиями проживания и работы личного состава военной базы. В экскурсии наглядно показаны комнаты для проживания военнослужащих, столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок.

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Как пишет Lenta.ru, административно-жилой комплекс "Арктический трилистник" - второй комплекс замкнутого цикла, построенный в высокоширотных районах России. Первым на 75-м градусе северной широты был построен АЖК "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирских островов.

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