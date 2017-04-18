В Минобороны РФ показали "Арктический трилистник" в 3D

Как указано на сайте Минобороны РФ "Арктический трилистник" - единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. База в форме трехлучевой звезды состоит из многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей, складов и автономного энергоблока. Она полностью автономна и обеспечивает комфортное проживание до 150 военнослужащих в течение полутора лет. Общая площадь комплекса - 14 000 квадратных метров.

Посетители сайта Минобороны РФ могут "прогуляться" по каждому из четырех этажей базы, ознакомиться с условиями проживания и работы личного состава военной базы. В экскурсии наглядно показаны комнаты для проживания военнослужащих, столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок.

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Как пишет Lenta.ru, административно-жилой комплекс "Арктический трилистник" - второй комплекс замкнутого цикла, построенный в высокоширотных районах России. Первым на 75-м градусе северной широты был построен АЖК "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирских островов.