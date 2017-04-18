У Міноборони РФ показали "Арктичний трилисник" у 3D
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На офіційному сайті Міноборони Росії розмістили віртуальну 3D-екскурсію по військовій базі Північного флоту “Арктичний трилисник”, що була зведена для військовослужбовців на острові Олександри архіпелагу Земля Франца-Йосипа, передає УНН.
Як зазначено на сайті Міноборони РФ"Арктичний трилисник“ — єдиний в світі об’єкт капітального будівництва, зведений на 80-му градусі північної широти. База в формі трипроменевої зірки складається з численних споруд спеціального призначення, а також пунктів управління, гаражів, складів і автономного енергоблоку. Вона повністю автономна і забезпечує комфортне проживання до 150 військовослужбовців протягом півтора років. Загальна площа комплексу — 14 тисяч квадратних метрів.
Відвідувачі сайту Міноборони РФ можуть “прогулятися” по кожному з чотирьох поверхів бази, ознайомитися з умовами проживання і роботи особового складу військової бази. В екскурсії наочно показані кімнати для проживання військовослужбовців, їдальня, тренажерний і кіноконцертний зали, атріум, бібліотека, оранжерея, медичний блок.
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Як пише Lenta.ru, адміністративно-житловий комплекс “Арктичний трилисник” — другий комплекс замкнутого циклу, що зводиться в високоширотних районах Росії. Першим на 75-му градусі північної широти був побудований АЖК “Північа конюшина” на острові Котельний архіпелагу Новосибірських островів.