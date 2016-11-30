В Минобороны прокомментировали угрозы России нанести ракетный удар

"Учитывая действия со стороны России в последние годы от них можно ожидать всего, и не только по отношению к Украине", - отметил он, комментируя информацию в СМИ об угрозах России нанести ракетный удар в ответ на учения возле Крыма.

Напомним, СМИ сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе Крыма, Россия угрожает Киеву в ответ ракетным ударом. Это следует из письма министерства обороны РФ, адресованного военному атташе в составе посольства Украины в РФ.