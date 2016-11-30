У Міноборони прокоментували погрози Росії завдати ракетний удар

“Зважаючи на дії з боку Росії в останні роки від них можна очікувати всього, і не тільки по відношенню до України”, — зауважив він, коментуючи інформацію у ЗМІ про погрози Росії завдати ракетний удар у відповідь на навчання біля Криму.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що у випадку проведення Україною ракетних стрільб в районі Криму, Росія загрожує Києву у відповідь ракетним ударом. Це випливає з листа міністерства оборони РФ, адресованого військовому атташату у складі посольства України в РФ.