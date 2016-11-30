У Міноборони прокоментували погрози Росії завдати ракетний удар
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Зважаючи на дії Росії, з її боку можна очікувати чого завгодно і не тільки стосовно України. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра оборони Олександр Дублян, передає кореспондент УНН.
“Зважаючи на дії з боку Росії в останні роки від них можна очікувати всього, і не тільки по відношенню до України”, — зауважив він, коментуючи інформацію у ЗМІ про погрози Росії завдати ракетний удар у відповідь на навчання біля Криму.
Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що у випадку проведення Україною ракетних стрільб в районі Криму, Росія загрожує Києву у відповідь ракетним ударом. Це випливає з листа міністерства оборони РФ, адресованого військовому атташату у складі посольства України в РФ.