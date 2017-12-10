В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди сил АТО прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Министерстве обороны Украины подтвердили отсутствие потерь за прошедшие сутки среди украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"... оккупанты продолжали обстрелы украинских защитников, используя в том числе запрещенное минскими договоренностями вооружение. Однако украинские воины крепко держат позиции. С удовольствием отмечу, наши защитники не получили вчера никаких боевых потерь", - сказал Мотузяник.
Он отметил, что всего в течение минувших суток боевики осуществили 39 прицельных обстрелов позиций сил АТО вдоль всей линии соприкосновения. Украинские военные были вынуждены в 20 случаях открывать огонь из незапрещенного договоренностями вооружения.
Напомним, за минувшие сутки боевики 39 раз нарушили перемирие, ни один украинский воин не пострадал.