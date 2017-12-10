У Міноборони підтвердили відсутність втрат серед сил АТО минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Міністерстві оборони України підтвердили відсутність втрат минулої доби серед українських військових в зоні проведення антитерористичної операції. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“...окупанти продовжували обстріли українських захисників, використовуючи в тому числі заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Проте українські воїни міцно тримають позиції. З приємністю відзначу, наші захисники не зазнали вчора жодних бойових втрат”, — сказав Мотузяник.
Він зазначив, що всього впродовж минулої доби бойовики здійснили 39 прицільних обстрілів позицій сил АТО уздовж всієї лінії зіткнення. Українські військові були змушені у 20 випадках відкривати вогонь у відповідь із незабороненого домовленостями озброєння.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 39 разів порушили перемир'я, жоден український воїн не постраждав.