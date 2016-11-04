В Минкультуры заявили, что бюджет министерства на 2017 год не отражает всех потребностей

"При формировании бюджета Минкультуры на 2017 год многие наши предложения были включены. Но я хотел бы акцентировать, что все равно этот бюджет не отражает всех потребностей, которые нам необходимы для реформирования и стратегического планирования в отрасли ", - сказал министр.

Он призвал депутатов учитывать это и добавил, что речь идет про "расходы развития, которые нам нужны".

"Расходы на капиталку у нас есть. Это ликвидация аварийных состояний заведений, это памятники национального значения. Но для того, чтобы мы это не потеряли, нам нужно что-то для будущего - нам нужны расходы развития ", - подчеркнул Е.Нищук.

Министр призвал депутатов обратить внимание на законопроект про Украинский культурный фонд, разработанный при участии министерства, который вскоре будет внесен на рассмотрение парламента.