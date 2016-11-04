У Мінкультури заявили, що бюджет міністерства на 2017 рік не відображає усіх потреб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр культури України Євген Нищук заявив, що бюджет Міністерства культури на 2017 рік не відображає “всіх потреб”. Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“При формуванні бюджету Мінкультури на 2017 рік багато наших пропозицій було включено. Але я хотів би закцентувати, що однаково цей бюджет не відображає всіх потреб, які нам необхідні для реформування і стратегічного планування в галузі”, — сказав міністр.
Він закликав депутатів враховувати це й додав, що мова йде про “видатки розвитку, які нам потрібні”.
“Видатки на капіталку в нас є. Це ліквідація аварійних станів закладів, це пам’ятки національного значення. Але для того, щоб ми це не втратили, нам потрібно щось для майбутнього — нам потрібні видатки розвитку”, — наголосив Є.Нищук.
Міністр закликав депутатів звернути увагу на законопроект про Український культурний фонд, розроблений за участю міністерства, який незабаром буде внесений на розгляд парламенту.