В Минфине рф заявили, что стране удалось избежать дефолта

Детали

Как пишет ведомство, если бы платеж не прошел, россии мог грозить первый дефолт по иностранным обязательствам с 1918 года, когда большевики отказались обслуживать долги Российской империи.

Отмечается, что существовали опасения, что россия не сможет выплатить купон в долларах из-за замораживания международных резервов центробанка рф за границей. Так, международные рейтинговые агентства Moody's и Fitch снизили суверенный рейтинг россии до преддефолтных уровней.

Добавим

Рейтинговая группа Fitch Ratings заявила о том, что если россия проведет выплаты в рублях российских купонов еврооблигаций в долларах США, подлежащих уплате 16 марта, это составит суверенный дефолт по истечении льготного периода.