В Минфине рф заявили, что стране удалось избежать дефолта

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство финансов россии заявило о том, что смогло выплатить 117 млн долларов купонного дохода по двум выпускам евробондов с погашением в 2023 и 2043 годах. Как пишет УНН со ссылкой на Bloomberg, платежное поручение было выполнено в долларах, а не в рублях.

Детали

Как пишет ведомство, если бы платеж не прошел, россии мог грозить первый дефолт по иностранным обязательствам с 1918 года, когда большевики отказались обслуживать долги Российской империи.

Отмечается, что существовали опасения, что россия не сможет выплатить купон в долларах из-за замораживания международных резервов центробанка рф за границей. Так, международные рейтинговые агентства Moody's и Fitch снизили суверенный рейтинг россии до преддефолтных уровней.

Добавим

Рейтинговая группа Fitch Ratings заявила о том, что если россия проведет выплаты в рублях российских купонов еврооблигаций в долларах США, подлежащих уплате 16 марта, это составит суверенный дефолт по истечении льготного периода.

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