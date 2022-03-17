У Мінфіні рф заявили, що країні вдалося уникнути дефолту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство фінансів росії заявило про те, що змогло виплатити 117 млн доларів купонного доходу за двома випусками євробондів з погашенням в 2023 і 2043 роках. Як пише УНН з посиланням на Bloomberg, платіжне доручення було виконано в доларах, а не в рублях.
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Як пише відомство, якби платіж не пройшов, росії міг загрожувати перший дефолт за іноземними зобов'язаннями з 1918 року, коли більшовики відмовилися обслуговувати борги Російської імперії.
Відзначається, що існували побоювання, що Росія не зможе виплатити купон в доларах через заморожування міжнародних резервів Центробанку рф за кордоном. Так, міжнародні рейтингові агентства Moody's і Fitch знизили суверенний рейтинг росії до переддефолтних рівнів.
Додамо
Рейтингова група Fitch Ratings заявила про те, що якщо росія проведе виплати в рублях російських купонів єврооблігацій в доларах США, що підлягають сплаті 16 березня, це складе суверенний дефолт після закінчення пільгового періоду.