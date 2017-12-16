В Минэнергоугля рассказали о сотрудничестве с НАТО в вопросах безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Центр энергетической безопасности НАТО помогает Министерству энергетики и угольной промышленности с подготовкой специалистов для реагирования на угрозы в критической электроэнергетической инфраструктуре. Об этом сказала заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.
"Такое сотрудничество предполагает как коммуникации, так и меры по подготовке персонала по стандартам НАТО, чтобы специалисты были способны реагировать на угрозы критической электроэнергетической инфраструктуре", - цитирует пресс-служба слова Н.Бойко.
Напомним, в правительстве ищут международных инвесторов в добычу углеводородов.