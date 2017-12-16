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У Міненерговугіллі розповіли про співпрацю з НАТО у питаннях безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Центр енергетичної безпеки НАТО допомагає Міністерству енергетики та вугільної промисловості з підготовкою фахівців для реагування на загрози у критичній електроенергетичній інфраструктурі. Про це сказала заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко, передає УНН з посиланням на прес-службу Міненерговугілля.

"Така співпраця передбачає як комунікації, так і заходи з підготовки персоналу за стандартами НАТО, щоб фахівці були здатними реагувати на загрози критичній електроенергетичній інфраструктурі", - цитує прес-служба слова Н.Бойко.

Нагадаємо, в уряді шукають міжнародних інвесторів у видобуток вуглеводнів.

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