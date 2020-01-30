В Минэкономразвития назвали ТОП-6 предприятий-должников по выплате зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал 6 предприятий из 30 крупнейших должников по выплате заработных плат. Об этом он сообщил журналистам под стенами Кабмина, передает корреспондент УНН.
"Мы идентифицировали тридцать крупнейших должников заработных плат среди предприятий. Назву "ТОП-6", в них входит: Сумское машиностроительное производственное объединение, "Азовобщемаш", "Энергосталь", "Научный институт Квант", завод имени Макарова, шахта "Краснолиманская", - сказал Милованов.
По его словам, часть из них частные, а часть - государственные.
"В государственном предприятии "Энергосталь" у нас конфликт с директором. Я его стараюсь освободить уже несколько месяцев и дела уже в судах. В любом случае, мы завтра делаем совещания для этих топ-руководителей тридцати предприятий. И каждое предприятие будет нам предлагать план решения проблемы. И эти совещания и эти действия мы будем делать системно", - сказал Милованов.
Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определили 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации.