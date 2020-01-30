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В Минэкономразвития назвали ТОП-6 предприятий-должников по выплате зарплат

Киев • УНН

 • 17215 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал 6 предприятий из 30 крупнейших должников по выплате заработных плат. Об этом он сообщил журналистам под стенами Кабмина, передает корреспондент УНН.

В Минэкономразвития назвали ТОП-6 предприятий-должников по выплате зарплат

"Мы идентифицировали тридцать крупнейших должников заработных плат среди предприятий. Назву "ТОП-6", в них входит: Сумское машиностроительное производственное объединение, "Азовобщемаш", "Энергосталь", "Научный институт Квант", завод имени Макарова, шахта "Краснолиманская", - сказал Милованов.

По его словам, часть из них частные, а часть - государственные.

"В государственном предприятии "Энергосталь" у нас конфликт с директором. Я его стараюсь освободить уже несколько месяцев и дела уже в судах. В любом случае, мы завтра делаем совещания для этих топ-руководителей тридцати предприятий. И каждое предприятие будет нам предлагать план решения проблемы. И эти совещания и эти действия мы будем делать системно", - сказал Милованов.

Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определили 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации.

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