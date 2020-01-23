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Милованов: визначено 20 першочергових підприємств під "велику приватизацію"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України визначили 20 першочергових великих і понад півтисячі малих держпідприємств для приватизації. Про це повідомив профільний міністр Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Милованов: визначено 20 першочергових підприємств під "велику приватизацію"

"Україна запустила процес приватизації держпідприємств. Вже цього року до нашого бюджету може надійти до 6 млрд грн від великої приватизації, яка буде проходити у прозорий спосіб та на ринкових умовах. Мінекономіки провело ревізію держсектору та визначило 20 першочергових великих і понад півтисячі малих держпідприємств для приватизації", - зазначив Милованов.

Нагадаємо, ФДМУ доручили у 2020 році провести приватизацію понад 300 об'єктів.

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