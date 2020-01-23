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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Милованов: определены 20 первоочередных предприятий под "большую приватизацию"

Киев • УНН

 • 18998 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определили 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации. Об этом сообщил профильный министр Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Милованов: определены 20 первоочередных предприятий под "большую приватизацию"

"Украина запустила процесс приватизации госпредприятий. Уже в этом году в наш бюджет может поступить до 6 млрд грн от большой приватизации, которая будет проходить в прозрачный способ и на рыночных условиях. Минэкономики провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации", - отметил Милованов.

Напомним, ФГИУ поручено в 2020 году провести приватизацию более 300 объектов.

Украинские Национальные Новости

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