Милованов: определены 20 первоочередных предприятий под "большую приватизацию"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определили 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации. Об этом сообщил профильный министр Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Украина запустила процесс приватизации госпредприятий. Уже в этом году в наш бюджет может поступить до 6 млрд грн от большой приватизации, которая будет проходить в прозрачный способ и на рыночных условиях. Минэкономики провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации", - отметил Милованов.
Напомним, ФГИУ поручено в 2020 году провести приватизацию более 300 объектов.