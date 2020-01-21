ФДМУ доручили у 2020 році провести приватизацію понад 300 об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив у 2020 році провести прозору приватизацію понад 300 об’єктів. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.
"Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку у 2020 році провести прозору приватизацію понад 300 об’єктів", - вказали в уряді.
"До Нового року ми підготували фундамент для запуску "малої приватизації", а вже цього місяця ми оголосили 87 прозорих аукціонів", – зазначив з цього приводу Гончарук.
Він наголосив, що десятиліттями більшість держпідприємств були збитковими для держави, але досить прибутковими для олігархів, які через "своїх" людей на посадах заробляли мільйони.
За останній квартал 2019-го року на продаж через е-аукціони, як зазначається, виставлено більше об’єктів, ніж за три попередніх квартали 2019-го року. А загалом в 2019 році отримано доходів від приватизації вдвічі більше, ніж за весь 2018-й рік. Загалом у першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів з новою якістю розкриття інформації.
Нагадаємо, ФДМУ розпочав процес відбору радника для приватизації "Центренерго".