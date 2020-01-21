ФГИУ поручено в 2020 году провести приватизацию более 300 объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил в 2020 году провести прозрачную приватизацию более 300 объектов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе правительства.
"Премьер-министр Алексей Гончарук поручил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в 2020 году провести прозрачную приватизацию более 300 объектов", - указали в правительстве.
"К Новому году мы подготовили фундамент для запуска "малой приватизации", а уже в этом месяце мы объявили 87 прозрачных аукционов", - отметил по этому поводу Гончарук.
Он отметил, что десятилетиями большинство госпредприятий были убыточными для государства, но достаточно прибыльными для олигархов, которые через "своих" людей на должностях зарабатывали миллионы.
За последний квартал 2019-го года на продажу через э-аукционы, как отмечается, выставлено больше объектов, чем за три предыдущих квартала 2019-го года. В целом в 2019 году получено доходов от приватизации вдвое больше, чем за весь 2018-й год. Всего в первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов с новым качеством раскрытия информации.
Напомним, ФГИУ начал процесс отбора советника для приватизации "Центрэнерго".